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Dansıyla gündemdeydi! Hadise bronz haliyle sosyal medyayı salladı! ''50 faktör uygula''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 08:47
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Son dönemde iddialı sahne tarzı ve danslarıyla gündemden düşmeyen Hadise şimdi de çıktığı Maldivler tatilinden kareleri ile adından söz ettirdi. Tatilde bronzlaşan Hadise'nin karelerine ''50 faktör uygula'' yorumları yağdı.

Dansıyla gündemdeydi! Hadise bronz haliyle sosyal medyayı salladı! ''50 faktör uygula''

İddialı sahne tarzı ve cesur sahne şovlarıyla sık sık magazin gündemini sallayan Hadise bu defa tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Maldivler tatilinden karelerini peş peşe olarak sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'nin karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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YORUM YAĞDI

Oldukça bronzlaştığı görülen Hadise'nin kızaran tenine 'Krem sür', '50 faktör uygula' gibi yorumlar yapıldı.

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Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu sadece 5 ay sürmüştü.

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Kısa sürede boşanan Hadise boşanmanın ardından çıkan barışma haberlerini de "Bizde bir kitap iki kere okunmaz" diyerek yalanlamıştı.

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