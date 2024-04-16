Dansıyla gündemdeydi! Hadise bronz haliyle sosyal medyayı salladı! ''50 faktör uygula''

İddialı sahne tarzı ve cesur sahne şovlarıyla sık sık magazin gündemini sallayan Hadise bu defa tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Maldivler tatilinden karelerini peş peşe olarak sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'nin karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Oldukça bronzlaştığı görülen Hadise'nin kızaran tenine 'Krem sür', '50 faktör uygula' gibi yorumlar yapıldı.

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu sadece 5 ay sürmüştü.

Kısa sürede boşanan Hadise boşanmanın ardından çıkan barışma haberlerini de "Bizde bir kitap iki kere okunmaz" diyerek yalanlamıştı.