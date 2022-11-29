Dansözlüğü bırakmıştı! Asena, Hülya Avşar'ın sahnesinde dayanamayıp şov yaptı

İbrahim Tatlıses'in bir dönem gözdesi olan oryantal Asena 90'lara danslarıyla damga vurdu. Hem Almanya'da küçük restaurantı hem de gelinlik mağazası olan Asena dansözlüğü bırakmıştı.

2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturan Asena Dere, geçtiğimiz günlerde Tatlıses'in de yakın dostu olan Hülya Avşar'ın sahnesine gitti.

Evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sektör değiştiren Asena, yıllar sonra bir ilke imza attı. Sahneye çıkan ünlü isim, seyircilere oryantal dans yaptı.

ASENA'NIN SON HALİ

Dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Asena'nın son hali ve değişimi de gözlerden kaçmadı. Asena'yı görenler "Kadına olgunluk gelmiş", "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.



