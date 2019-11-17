HABER

DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Komandolara Ankara'ya intikal emri veren general Ali Osman Gürcan

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde aktif görev alan askerler, işgal ettikleri askeri birliklerdeki yasa dışı eylemlerin cezasını, bağımsız mahkemelerce yapılan yargılamalar sonunda aldı - Şırnak'taki komando taburlarına, darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan bu isimler arasında yer alıyor - Gürcan, yargılandığı davada 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan darbeciler, işgal ettikleri askeri birliklerdeki yasa dışı eylemlerin cezasını, bağımsız mahkemelerce yapılan yargılamalar sonunda aldı. Bu isimlerden, Şırnak'taki komando taburlarına darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri veren eski Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı olarak görev yapan Gürcan, firari Adil Öksüz öncülüğünde Ankara Konutkent'teki villada yapılan darbe planlaması toplantılarına katıldı, sözde atama listesinde "Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Personel Başkanı" olarak yer aldı.

Darbe girişimi sonrasında itirafçı olan, bu toplantılara katılmış isimlerden eski albay Hakan Bıyık, Gürcan'a, komutasındaki Çakırsöğüt Tugayında görevli komandoları hava yoluyla Ankara'ya getirmesi görevi verildiğini aktardı.

Darbe girişimi günü örgütten aldığı talimat üzerine 320 tam teçhizatlı komandoyu Şırnak'tan Ankara'ya götürmek üzere 37 askeri araçtan oluşan konvoyu hazırlatan Gürcan, Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarla saat 00.10'da Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan Gürcan, polisleri "Eğer burayı açmazsanız bombalatırım." diye tehdit etti.

Vatandaşların da bölgeye gelmesiyle Gürcan ve beraberindeki komandolar kışlalarına dönmek zorunda kaldı.

Şırnak Valiliğinin emriyle havalimanı pistinin araçlarla kapatılması ve askeri uçakların inişine izin verilmemesi, Gürcan'ın komandoları Ankara'ya götürme umudunu bitirdi.

- 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Darbe girişimi başarısız olunca gözaltına alınan Gürcan, ilk ifadesinde Şırnak'taki komandoların Ankara'ya nakli talimatını, eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün verdiğini söyledi.

Gürcan, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan ve "çatı davası" olarak bilinen davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Gürcan'ın örgütle ilişkisi, gizli tanık "Yağmur"un teşhisiyle bir kez daha ortaya çıkarıldı.

"Yağmur", "Gürcan'ın, Şırnak'taki FETÖ'cü askerlerin abisi olduğunu ve 2014'te Cizre Anadolu Lisesi'nde FETÖ'nün Şırnak il sorumlusu tarafından düzenlenen örgüt toplantısına sivil kıyafette katıldığını" anlattı.

Yargılama sonunda Gürcan'ın yasa dışı eylemleri cezasız bırakılmadı. Mahkeme 20 Haziran'da Gürcan'ın eylemlerinin "terör örgütü yöneticiliği" suçunu oluşturduğuna hükmederek, darbe faaliyetleri kapsamında işlenen bütün suçlardan sorumlu tuttu.

Gürcan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

PARTNERSeksilik itirafıyla olay olduSeksilik itirafıyla olay oldu
Yabancı gelin, Türk mutfağının lezzetlerini kursta öğreniyorYabancı gelin, Türk mutfağının lezzetlerini kursta öğreniyor
45'inci kez aynı oteli tercih eden tatilcilere ödül45'inci kez aynı oteli tercih eden tatilcilere ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Osman Gürcan ceza darbe girişimi darbeci darbeci general failler İntikal emri

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

MasterChef Ekin tüm Türkiye'nin tanıdığı ismin kuzeni çıktı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düştü! Onu gören arkadaşları şoka girdi

O halde gören arkadaşları şoka girdi

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.