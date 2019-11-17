DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Komandolara Ankara'ya intikal emri veren general Ali Osman Gürcan

CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan darbeciler, işgal ettikleri askeri birliklerdeki yasa dışı eylemlerin cezasını, bağımsız mahkemelerce yapılan yargılamalar sonunda aldı. Bu isimlerden, Şırnak'taki komando taburlarına darbe girişimine destek için Ankara'ya intikal emri veren eski Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, darbe girişimi sırasında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı olarak görev yapan Gürcan, firari Adil Öksüz öncülüğünde Ankara Konutkent'teki villada yapılan darbe planlaması toplantılarına katıldı, sözde atama listesinde "Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Personel Başkanı" olarak yer aldı. Darbe girişimi sonrasında itirafçı olan, bu toplantılara katılmış isimlerden eski albay Hakan Bıyık, Gürcan'a, komutasındaki Çakırsöğüt Tugayında görevli komandoları hava yoluyla Ankara'ya getirmesi görevi verildiğini aktardı. Darbe girişimi günü örgütten aldığı talimat üzerine 320 tam teçhizatlı komandoyu Şırnak'tan Ankara'ya götürmek üzere 37 askeri araçtan oluşan konvoyu hazırlatan Gürcan, Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarla saat 00.10'da Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan Gürcan, polisleri "Eğer burayı açmazsanız bombalatırım." diye tehdit etti. Vatandaşların da bölgeye gelmesiyle Gürcan ve beraberindeki komandolar kışlalarına dönmek zorunda kaldı. Şırnak Valiliğinin emriyle havalimanı pistinin araçlarla kapatılması ve askeri uçakların inişine izin verilmemesi, Gürcan'ın komandoları Ankara'ya götürme umudunu bitirdi. - 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis Darbe girişimi başarısız olunca gözaltına alınan Gürcan, ilk ifadesinde Şırnak'taki komandoların Ankara'ya nakli talimatını, eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün verdiğini söyledi. Gürcan, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan ve "çatı davası" olarak bilinen davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. FETÖ'nün örgüt içi haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen Gürcan'ın örgütle ilişkisi, gizli tanık "Yağmur"un teşhisiyle bir kez daha ortaya çıkarıldı.