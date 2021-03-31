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Darbeci amirale Cumhurbaşkanına hakaretten 7 yıl hapis

31.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığı’nda rol alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin İmren, ’Cumhurbaşkanlığına hakaret’ suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığı’nda eylemlere katılarak ‘Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin İmren, ‘Cumhurbaşkanlığına hakaret’ suçundan tekrar hakim karşısına çıktı.

Darbeci amirale Cumhurbaşkanına hakaretten 7 yıl hapis

15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığı’nda rol alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin İmren, ’Cumhurbaşkanlığına hakaret’ suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Donanma Komutanlığı’nda eylemlere katılarak ‘Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin İmren, ‘Cumhurbaşkanlığına hakaret’ suçundan tekrar hakim karşısına çıktı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davada İmren, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Hakkındaki suçlama ile ilgili yaptığı savunmada, suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Hayrettin İmren, "Yazılı savunmalarımı mahkemeye ibraz ettim, bu savunmalarımı aynen tekrar ederim. Olay günü ben kesinlikle Cumhurbaşkanına hakaret içeren bir söz söylemedim. Bu duruma olay günü uzun süre yanımda bulunan Uzman Çavuş Murat Dikkaya ve Emir Astsubayın İsmet Coşkun şahittir. Bu şahısların tanık olarak dinlenilmelerini talep ediyorum. Tanıklar 2 Nolu F Tipi Ceza infaz Kurumu’nda kalmaktadır. Suçsuzum, beraatimi istiyorum, mahkeme aksi kanaatte ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum” dedi.
Cumhuriyet Savcısı, Hayrettin İmren’in talebini reddederek 25 Ekim 2018 tarihinde verilen bazı tanıkların ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet savcısı savunmaların alınmasının ardından verdiği mütalaada, Hayrettin İmren’in ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hayrettin İmren’in, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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