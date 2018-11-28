Darbecilerin rehin aldığı general olay gününü anlattı

Habercisinden kendisine silah getirmesini istediği sırada tam teçhizatlı ve silahlı üç askerle odasına giren sanık eski Üsteğmen İlker Çiçek'in, "TSK yönetime el koydu, komutanım gidelim." dediğini ifade eden Turan, "Bunun üzerine bağırmaya, tepki gösteremeye başladım. Gitmem için ısrar edilince evraklarımı çelik kasaya koymak istedim. Bu esnada Hakan Güler tabancısını tam dolduruşa alarak yanıma geldi. Güler, Genelkurmaydan mesaj geldiğini söyleyince İlker Çiçek ile göz göze geldik, o da 'Evet' manasında başını salladı." diye konuştu.

- "İnfaz edin"

Sanık Çiçek'in talimatıyla koluna girerek kedisini zorla odadan çıkarmaya çalışan silahlı askerlere direndiğini, bunun üzerine odasına silahlı başka kişilerin de geldiğini anlatan Turan, bu askerlerin kendisini yere yatırarak kelepçe taktıklarını, gözlerini ise bağladığını ifade etti.

Darbecilerin rütbelerini söktüğünü, konuşması halinde ağzını da bantlayacaklarını söylediğini bildiren Turan, "Beni götürünlerden biri, iki nolu nezarethaneye götürülmemi istedi. Bu sırada bir başka kişi de 'İnfaz edin' dedi. Bu kişi, sesini tanıdığımı Yarbay Yusuf Köz'dü. Daha sonra götürüldüğüm odada gözümdeki bant gevşediği için buranın Altay Salonu olduğunu fark ettim. Nöbetçiler gözlerimi bir kez daha bağladı. Bulunduğumuz yere başkaları da getirilmişti." ifadelerini kullandı.