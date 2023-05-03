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David Beckham ve Victoria Beckham gündemde! Eşinin beyaz iç çamaşırlı halini paylaşınca...

03.05.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un en uzun süredir birlikte olan çiftleri arasında yer alan David-Victoria Beckham çifti paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Victoria Beckham son olarak önce kocasının ayağına sarılarak poz verdi sonra da beyaz iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı.

David Beckham ve Victoria Beckham gündemde! Eşinin beyaz iç çamaşırlı halini paylaşınca...

David-Victoria Beckham çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. 4 çocuk annesi, ünlü tasarımcı Victoria Beckham son olarak kocasının pozlarını paylaşarak doğum gününü kutladı.

49 yaşındaki moda tasarımcısı, kocasının jakuzide sadece bir çift beyaz Calvin Klein boxer giymiş halini paylaşınca sosyal medyayı salladı.

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Çiftin hayranları, fotoğrafı paylaştıktan sonra şaka yollu 'Tanrı Victoria'yı korusun', "Gözümüz bayram etti" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

Victoria Beckham ayrıca kocasının ayağıyla da pozunu paylaştı. Victoria, David'in ayağına sarılmış halde güneşleniyormuş gibi görünüyordu. Ünlü isim paylaşımına 'Seni bu kadar çok seviyorum' notunu düştü.

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David Beckham Victoria Beckham yaşında

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