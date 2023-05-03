David Beckham ve Victoria Beckham gündemde! Eşinin beyaz iç çamaşırlı halini paylaşınca...

David-Victoria Beckham çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. 4 çocuk annesi, ünlü tasarımcı Victoria Beckham son olarak kocasının pozlarını paylaşarak doğum gününü kutladı.

49 yaşındaki moda tasarımcısı, kocasının jakuzide sadece bir çift beyaz Calvin Klein boxer giymiş halini paylaşınca sosyal medyayı salladı.

Çiftin hayranları, fotoğrafı paylaştıktan sonra şaka yollu 'Tanrı Victoria'yı korusun', "Gözümüz bayram etti" yorumlarında bulundu.

Victoria Beckham ayrıca kocasının ayağıyla da pozunu paylaştı. Victoria, David'in ayağına sarılmış halde güneşleniyormuş gibi görünüyordu. Ünlü isim paylaşımına 'Seni bu kadar çok seviyorum' notunu düştü.