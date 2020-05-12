Dayatılan güzellik algısına meydan okudular! 'Her şekilde mükemmeliz'

Model Denise Mercedes ve yine model olan arkadaşı Maria Castellanos, güzel kadın algısının vücut bedeni ile ilgili olmadığını milyonlarca kişiye göstererek kanıtlıyor.

'Bedeni, şekli hatta rengi ne olursa olsun herkes modanın tadını çıkaracak' diyen iki arkadaş aynı kıyafetleri giyerek bu konudaki ön yargıları yıkmaya çalışıyorlar. Videolarının her biri yüz binlerce görüntüleme alıyor, TikTok kliplerinden biri 15 milyondan fazla izleniyor.

'HEPİMİZ MÜKEMMELİZ'

Büyük beden modelliği yapan Denise, 'iki tamamen farklı vücut tipi, ama ikimiz de kendi yolumuzda mükemmeliz. Hangi şekilde ya da bedende olursanız olun siz de mükemmel olduğunuzu bilin' diyerek tüm kadınların bedenlerini sevmeleri konusunda destekliyor.

