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Dayatılan güzellik algısına meydan okudular! 'Her şekilde mükemmeliz'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Denise Mercedes ve Maria Castellanos, farklı vücut tiplerine sahip iki kadın ancak ikisi de muhteşem görünüyor. Bu iki arkadaş, belli bir vücut ölçüsüne sahip olma ya da zayıf görünme algısına meydan okuyor. Ve hemcinslerini güzellik dayatmalarına meydan okumaya çağırıyorlar.

Model Denise Mercedes ve yine model olan arkadaşı Maria Castellanos, güzel kadın algısının vücut bedeni ile ilgili olmadığını milyonlarca kişiye göstererek kanıtlıyor.

'Bedeni, şekli hatta rengi ne olursa olsun herkes modanın tadını çıkaracak' diyen iki arkadaş aynı kıyafetleri giyerek bu konudaki ön yargıları yıkmaya çalışıyorlar. Videolarının her biri yüz binlerce görüntüleme alıyor, TikTok kliplerinden biri 15 milyondan fazla izleniyor.

'HEPİMİZ MÜKEMMELİZ'

Büyük beden modelliği yapan Denise, 'iki tamamen farklı vücut tipi, ama ikimiz de kendi yolumuzda mükemmeliz. Hangi şekilde ya da bedende olursanız olun siz de mükemmel olduğunuzu bilin' diyerek tüm kadınların bedenlerini sevmeleri konusunda destekliyor.

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