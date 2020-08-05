Dedikodu yayıldı! Yüzlerce kişi göç idaresine akın etti

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyrukluların belirli bir yerde veya ilde ikamet etme zorunluluğu ile istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunuyor. Bu kapsamda Samsun’da Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından da belirli periyodlarla yabancı uyruklulara davetler gönderilerek adres kayıt sistemine kayıt yaptırma ve ikamet adresini valiliğe bildirme işlemleri gerçekleştiriliyor.

DEDİKODU YAYILDI, AKIN ETTİLER

Rutin olarak gerçekleştirilen bildirim yükümlülüğü uygulaması son dönemde koronavirüs pandemisi nedeniyle birkaç kez ertelendi. Normalleşme sürecine girilmesiyle beraber müdürlük tarafından bugün tarihli davetler gönderildi. Yabancı uyruklulara yönelik çeşitli şekillerde yapılan bilgilendirmelerle de rutin uygulamanın tarihi ve zamanı bildirildi.

Fakat tüm çabalara rağmen yabancı uyruklular arasında bir dedikodu yayıldı. ‘Bu uygulamada bildirim yapmayanların sınır dışı edilecekleri’ şeklinde bir yanlış bilgi oluşunca yabancı uyruklular sabah erken saatlerden itibaren Göç İdaresi Müdürlüğüne akın etti. Sıraya giren binin üzerinde kişi müdürlük önünü doldurarak caddelere taştı, uzun kuyruklar oluştu.