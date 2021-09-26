HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dehşet anları kamerada! Kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı

Dehşet anları kamerada! Kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı

26.09.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın düğün salonunun önünde yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mısır’ın kuzeyindeki Sharkia vilayetine bağlı Al-Mazraqa köyünde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç düğünü trajediye çevirdi. Aracın düğün salonu önünde yayaların arasına dalması sonucu 2’si kadın ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Mısır medyasına yansıyan haberlerde, yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Bursa'da düğünde damada görülmemiş eziyet! Dereye atıp, şalvar giydirdilerBursa'da düğünde damada görülmemiş eziyet! Dereye atıp, şalvar giydirdiler

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın, düğün salonunun önündeki bir sokak lambasının yanında duran bir grup kişiye çarptığı ve söz konusu şahısların aracın altında kaldığı görüldü.

Olay yerine Mısır güvenlik ekipleri sevk edilirken, 3 yaralı Faqous General Hospital’e kaldırıldı. Yaralılardan birinin komada olduğu öğrenildi. (İHA)

Düğün fotoğrafı çekerken kâbusu yaşadı! Tazı Kanyonu'ndan düştüDüğün fotoğrafı çekerken kâbusu yaşadı! Tazı Kanyonu'ndan düştü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtıKiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtı
Siville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği paraSiville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği para
Ülkede market rafları boş kaldı! Hükûmete 'panik' uyarısıÜlkede market rafları boş kaldı! Hükûmete 'panik' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.