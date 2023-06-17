Dehşet veren olay! Kıskançlık krizine girdi, kardeşini annesinin gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Galler’de yaşanan bir olay kısa sürede ülke gündemine yerleşmeyi başardı. 20 yaşındaki Tyler Lindley isimli bir genç, erkek kardeşi ve annesiyle akşam yemeği yediği sırada bir anda sofradan kalkıp mutfağa gitti. Mutfaktan elinde bir ekmek bıçağıyla dönen Tyler, 22 yaşındaki kardeşi Cameron’a saldırdı. Annesinin gözü önünde kardeşini boynundan, göğsünden ve karnından tam 19 kez bıçaklayan Tyler, cinayetin nedeni ise kıskançlık olarak gösterdi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI

Evde bulunan zil kamerasına saniye saniye yansıyan cinayet görüntülerinde Cameron’un kapıya doğru koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak Tyler elindeki bıçakla kardeşini takip etti, üzerine doğru atlayarak ona saldırdı. Tyler birinci derece cinayet ve canice hislerle adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.