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  4. Dehşete düşüren anlar! Bebek arabasındaki çocuklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneye araç çarptı

Dehşete düşüren anlar! Bebek arabasındaki çocuklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneye araç çarptı

17.04.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen anne ve bebek arabasında bulunan çocuklara otomobil çarptı. Anne ve 3 çocuğun yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Altıyol kavşağı istikametinden Meram İtfaiye Merkezi istikametine seyir halinde olan H.S.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne, yanında yürüyen çocuk ve bebek arabasında bulunan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan anne ve çocukları yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından anne ve çocukları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, anne ve çocukların yolun karşısına geçmek için koştuğu sırada otomobilin çarpması sonucu savrulduğu görülüyor. Kaza sonrası kadın sürücü H.S.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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trafik kazası

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