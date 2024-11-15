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Dehşete düşüren anlar! Yıldırım çarpan kadın kocasının gözü önünde hayatını kaybetti: Hiçbir şey yapamadan sadece izledi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.11.2024 10:54
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Arjantinli 32 yaşındaki Gabriela Daiana Basallo isimli kadına , Peru'nun Cusco bölgesindeki Kızıl Vadi'de yürüyüş yaparken yıldırım çarptı. Kocasının gözü önünde yıldırım çarpan kadın saniyeler içinde hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren anlar! Yıldırım çarpan kadın kocasının gözü önünde hayatını kaybetti: Hiçbir şey yapamadan sadece izledi

MYNET|DIŞ HABERLER Peru'nun Cusco bölgesinde bulunan Kızıl Vadi'de yürüyüş yapan bir çift korkunç bir kaza yaşadı. Peru tatilleri sırasında dağa tırmanan ikiliden Arjantinli 32 yaşındaki Gabriela Daiana Basallo yıldırım çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Şili uyruklu kocası Samuel Andres Sierra ağır yaralandı. Kurtarma ekipleri, polise göre 12 Kasım Salı günü öğleden sonra gerçekleşen kazadan sonra Gabriela'nın cesedini yanıklarla kaplı halde buldu.

TUR REHBERİ OLAYI BİLDİRDİ

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Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Buenos Airesli ve 10 yaşında bir erkek çocuğunun annesi olan genç kadının ölüm haberini tur rehberi Efrain Zamora Galindo aracılığıyla bildirdi. Gabriela'ya yıldırım düştüğünde yürüyüşten sonra dağdan aşağı iniyorlardı. Eşi Sierra hastaneye kaldırıldı ve tıbbi tedavi görüyor. Gabriela'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı ve savcılık olayı soruşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Peru
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