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Delta varyantı alarmı: 2 kat daha ölümcül

01.09.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de vaka sayıları 20 bin civarında seyretmeye devam ederken, ölümler ise son günlerde 250'leri buluyor. Tedirgin eden tabloyu Delta varyantına bağlayan uzmanlar, virüsün, Vuhan'dakinden 2 kat daha ölümcül olduğunu belirtti. Öte yandan yoğun bakımların da dolmaya başlamasıyla alarm duruma geçildiği belirtildi.

Delta varyantı alarmı: 2 kat daha ölümcül

Koronavirüsle mücadele devam ederken, yüksek seyreden vaka ve ölüm sayıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Ülkemizde son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 106 oldu. Tablo, son zamanlarda alarm verirken özellikle geçtiğimiz 10 günde 17-20 bin aralığında seyreden vaka sayısı ve 250'leri geçen ölüm sayısı ilk kez karşılaşılan bir durum.

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"2 KAT DAHA ÖLÜMCÜL"

Geçtiğimiz mart ayında vaka sayıları benzer seviyede tespit edilirken, ölüm sayısı ise bugüne oranla bir hayli düşüktü. O dönemde ortalama 18-20 bin vaka görülürken, günlük vefat sayısı ise 80-90 aralığında tespit edilmişti. Milliyet gazetesinden Mert İnan'a konuşan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, dünyayı kasıp kavuran Delta varyantının, Vuhan'da tespit edilen ilk virüse göre 2 kat daha ölümcül olduğunu söyledi. Balık ayrıca, yoğun bakımlarda yaşamını yitirenlerin ise aşı olmayan ya da tek doz Kovid-19 aşısı olan kişiler olduğunu kaydetti. Uzmanlar ayrıca, yoğun bakımlardaki yatak sayılarının alarm vermeye başladığını da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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