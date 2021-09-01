Delta varyantı alarmı: 2 kat daha ölümcül

Koronavirüsle mücadele devam ederken, yüksek seyreden vaka ve ölüm sayıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Ülkemizde son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 106 oldu. Tablo, son zamanlarda alarm verirken özellikle geçtiğimiz 10 günde 17-20 bin aralığında seyreden vaka sayısı ve 250'leri geçen ölüm sayısı ilk kez karşılaşılan bir durum.

"2 KAT DAHA ÖLÜMCÜL"

Geçtiğimiz mart ayında vaka sayıları benzer seviyede tespit edilirken, ölüm sayısı ise bugüne oranla bir hayli düşüktü. O dönemde ortalama 18-20 bin vaka görülürken, günlük vefat sayısı ise 80-90 aralığında tespit edilmişti. Milliyet gazetesinden Mert İnan'a konuşan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, dünyayı kasıp kavuran Delta varyantının, Vuhan'da tespit edilen ilk virüse göre 2 kat daha ölümcül olduğunu söyledi. Balık ayrıca, yoğun bakımlarda yaşamını yitirenlerin ise aşı olmayan ya da tek doz Kovid-19 aşısı olan kişiler olduğunu kaydetti. Uzmanlar ayrıca, yoğun bakımlardaki yatak sayılarının alarm vermeye başladığını da ekledi.

