Son Dakika: 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

31 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 106 oldu.

"FARZ EDİN Kİ ŞU AN TAZİYE VERİYORSUNUZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.

FARZ EDİN Kİ bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/GFpeqZwncm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2021

31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 557 olarak açıklanmıştı.





