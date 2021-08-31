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Son Dakika: 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

31.08.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 21 bin 893 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." dedi.

Son Dakika: 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

31 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 14 bin 106 oldu.

Bakan Koca, &quot;Bu haber akşamı beklemez&quot; diyerek duyurduBakan Koca, "Bu haber akşamı beklemez" diyerek duyurdu

"FARZ EDİN Kİ ŞU AN TAZİYE VERİYORSUNUZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.

31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 245 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 557 olarak açıklanmıştı.

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