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Korkutan haber! Delta Plus çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

28.06.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle ilgili korkutan haber Hindistan'dan geldi. Hindistan varyantı olarak adlandırılan Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift doz aşı olmuş bir kişide görüldüğü açıklandı.

Korkutan haber! Delta Plus çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili korkutan bir haber geldi. Hindistan'da iki doz aşı olan bir kişide Delta Plus varyantı görüldüğü açıklandı.

65 yaşındaki hastanın Covaxin aşısını olduğu, bu durumun bir ilk niteliği taşıdığı belirtildi.

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DELTA PLUS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 134 kişide Delta varyantının görüldüğünü Delta Plus varyantının görülmediğini belirtti.
Delta Plus varyantı ayrıca ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin'de de görüldü. Hindistan Sağlık Bakanlığı, Delta Plus varyantının ilk kez Nisan'da ülkede görüldüğünü belirtmişti.

DELTA PLUS'IN BELİRTİLERİ NELER?

Hindistan'ın önde gelen virologları, Delta Plus varyantının Delta ile benzer belirtilere sahip olduğunun altını çiziyor.

Buna göre, en sık görülen Delta Plus semptomları öksürük, ishal, ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı.

Mide ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık ise nadir görülen Delta Plus belirtileri olarak kabul ediliyor.


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koronavirüs (Covid-19) Hindistan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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