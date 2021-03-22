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Demet Akalın'dan 'çirkin' diyenlere yanıt

22.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, sosyal medyada kendisine 'çirkin' diyenlere cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." şeklinde konuştu.

Demet Akalın'dan 'çirkin' diyenlere yanıt

Son olarak Aleyna Tilki ile girdiği polemikle adından söz ettiren popçu Demet Akalın, bu kez sosyal medyada kendisine 'çirkin' şeklinde yorum yapanlara cevap verdi.

Sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akalın, "Bana 'Çok çirkinsin' diyorlar. Ben de onlara diyorum ki; 'Düşünsenize, çirkinken Demet Akalın olmuşum, ya çirkin olmasaydım..." dedi.

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"ALEYNA DÜNYA STARI OLACAĞIM DİYORDU"

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Demet Akalın, 20 yaşındaki Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım' diyordu, şimdi çocuk dizisinde oynuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki, konuyla ilgili, "Kim, ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy ödülü aldı, onu konuşsunlar!" şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Demet Akalın
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