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Demet Akalın'dan Zeynep Bastık'a olay gönderme! 'Ciklet manisi bile yazamayan...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 11:02
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu defa Zeynep Bastık'ı hedef aldı. Yaşadığı polemiklerle bilinen Akalın son dönemde 'Lan' şarkısı ile listeleri alt üst eden Zeynep Bastık'a öyle bir gönderme yaptı ki görenler şoke oldu.

Demet Akalın'dan Zeynep Bastık'a olay gönderme! 'Ciklet manisi bile yazamayan...'

Şimdilerde Jess Molho ile TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın, gündeme ve magazine dair yorumlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Yaptığı imla ve yazım yanlışlarının yanı sıra Survivor fanatikliği ve ünlü isimlerle yaşadığı küslükler, polemiklerle öne çıkan Demet Akalın bu defa Zeynep Bastık'ı hedef aldı.

demet hjes

Demet Akalın, son dönemde Mabel Matiz'in kendisine hediye ettiği Lan şarkısı ile global listelere girip Türkiye'deki tüm listeleri alt üst eden Zeynep Bastık'a öyle bir gönderme yaptı ki sosyal medyanın gündemine oturdu.

demet akalın

'BOĞAZINDA BÜLBÜL MÜ VAR?'

Bastık, birkaç gün önce idolünün Sezen Aksu olduğunu söylemiş, hatta Sezen Aksu'nun kendisine "Boğazında bülbül mü var senin?" diyerek iltifat ettiğini açıklamıştı.

BESTIK

Demet Akalın sosyal medyada "Ciklet manisi bile yazamayan Zeynep Bastık, idolünün 400'den fazla şarkı yazan Sezen Aksu'nun idolü olduğunu söyledi" haberini beğendi. Bu beğeni ünlü şarkıcıya gönderme olarak algılandı.

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