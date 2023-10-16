Demet Akalın'ın partneri Jess Molho kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sihirli Annem'in Yavuz'uydu! İşte Jess Molho dizileri...

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programı bugün ilk bölümüyle ekrana geldi. Jess Molho, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelen program nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte ünlü şarkıcı Demet Akalın ile ekran serüvenine kaldığı yerden devam eden ünlü oyuncu Jess Molho'nun hayatı ve biyografisi...

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho 4 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Işık Lisesinden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılından beri TV sunuculuğu yapıyor.

JESS MOLHO EVLİ Mİ?

Jess Molho 2002 yılında Zeynep Molho ile evlendi. Çiftin iki tane çocuğu var.

SİHİRLİ ANNEM'İN YAVUZ'U JESS MOLHO HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dadı - 2000

Çarli İş Başında - 2000

Çocuklar Duymasın - 2002

Sihirli Annem (Yavuz) - 2004-2006 / 2011-2012

Yaprak Dökümü (Görkem) - 2006

Mahşer - 2007

Sardunya Sokağı (Cemil) - 2007

Memur Muzaffer (TV muhabiri) - 2008

Prenses Perfinya (Hakan) - 2008

Yahşi Cazibe (Deniz) - 2010

Acayip Hikayeler - 2012

Köstebekgiller (Fikri Güzel) - 2012

İşler Güçler - 2012

Kardeş Payı - 2014

Gorbi - 2019

JESS MOLHO'NUN SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Yemek Bahane

Kabul Günü

Adam Olacak Çocuklar

Her Şey Tadında

O Ses Çocuklar

Aramızda Kalmasın

Ninja Warrior Türkiye

Göz 6

Göz 6 Panorama

Mutfaktakiler

Ortaya Konuşalım

Gel Konuşalım

DEMET VE JESS'LE GEL KONUŞALIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 16 Ekim 2023 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün saat 12.45'te TV8'de ekrana geliyor.

