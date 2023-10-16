Demet Akalın'ın partneri Jess Molho kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sihirli Annem'in Yavuz'uydu! İşte Jess Molho dizileri...

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programı bugün ilk bölümüyle ekrana geldi. Jess Molho, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelen program nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte ünlü şarkıcı Demet Akalın ile ekran serüvenine kaldığı yerden devam eden ünlü oyuncu Jess Molho'nun hayatı ve biyografisi...
Jess Molho 4 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Işık Lisesinden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılından beri TV sunuculuğu yapıyor.
Jess Molho 2002 yılında Zeynep Molho ile evlendi. Çiftin iki tane çocuğu var.
Dadı - 2000
Çarli İş Başında - 2000
Çocuklar Duymasın - 2002
Sihirli Annem (Yavuz) - 2004-2006 / 2011-2012
Yaprak Dökümü (Görkem) - 2006
Mahşer - 2007
Sardunya Sokağı (Cemil) - 2007
Memur Muzaffer (TV muhabiri) - 2008
Prenses Perfinya (Hakan) - 2008
Yahşi Cazibe (Deniz) - 2010
Acayip Hikayeler - 2012
Köstebekgiller (Fikri Güzel) - 2012
İşler Güçler - 2012
Kardeş Payı - 2014
Gorbi - 2019
Yemek Bahane
Kabul Günü
Adam Olacak Çocuklar
Her Şey Tadında
O Ses Çocuklar
Aramızda Kalmasın
Ninja Warrior Türkiye
Göz 6
Göz 6 Panorama
Mutfaktakiler
Ortaya Konuşalım
Gel Konuşalım
Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 16 Ekim 2023 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün saat 12.45'te TV8'de ekrana geliyor.