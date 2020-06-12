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Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 01:53 | Son Güncelleme

Demet Evgar kendisini dudağından ve ayağından sokan arı için Teoman'ın Rüzgar Gülü şarkısını sözlerini değiştirerek şarkıyı arıya ithaf etti.

Demet Evgar'ı önceki gün hem dudağından hem de ayağının üstünden arı soktu. Arı soktuktan sonra hastaneye giren Evgar, evine döndüğünde ise arı için bir şarkı yaptı.

Şarkıcı Teoman’ın Rüzgar Gülü şarkısının sözlerini değiştirerek söyleyen Evgar Instagram adresinden şarkıyı paylaştı.

Demet Evgar arı için şarkının sözlerini şöyle değiştirdi:

"Kır evinin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışcasına öpüşmeye başladım. Ama bilmediğim bir şey vardı o insan değil bir arıydı. Poposundaki iğne artık dudağımdaydı."

demet

Demet Evgar, geçtiğimiz gün dudağının şiştiği anları paylaşarak, yaşadığı talihsiz günü anlatmıştı. Evgar, bir arının kendini hem dudağından hem de ayağından soktuğunu ve merdivenlerden düştüğünü dile getirmişti.

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