Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden kareler

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir iki gün gecikmeli olarak evlendi. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos’taki nikâh törenini olumsuz hava şartları nedeniyle ertelemişti. Ünlü çiftin düğünleri İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.



Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.



