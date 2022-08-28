MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden kareler

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi! İşte düğünden kareler

28.08.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç dünyaevine girdi. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin düğünü İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşti. Çiftin şahitliklerini ise Acun Ilıcalı ile yapımcı Faruk Turgut yaptı. Düğünden ilk kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir iki gün gecikmeli olarak evlendi. Koç ile Özdemir, 26 Ağustos’taki nikâh törenini olumsuz hava şartları nedeniyle ertelemişti. Ünlü çiftin düğünleri İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşti.

FbRM5REXEAUMA-o

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

o5-7OxL
Ailelerinin, akrabalarının, arkadaşlarının ve meslektaşlarının huzurunda “Sonsuza kadar evet” diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlik giydi.

FbQ3o1NWIAU9S1Y

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserindeki konuşması sosyal medyada gündem oldu: Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruzMurat Boz'dan Gülşen çıkışı! Konserindeki konuşması sosyal medyada gündem oldu: Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruz
‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap
Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdiEsra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı

Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Ev ev gezip bir günde 5 bin TL kazanıyor! Telefonu susmuyor

Tam 300 milyon TL! F.Bahçe'ye servet kazandıracak...

Tam 300 milyon TL! F.Bahçe'ye servet kazandıracak...

Genç kadın sesini duyurmak için sosyal medyadan video yayınladı: "Bu durum beni gerçekten yordu!" Tehdit, taciz, şikayet...

Genç kadın sesini duyurmak için sosyal medyadan video yayınladı: "Bu durum beni gerçekten yordu!" Tehdit, taciz, şikayet...

Sörloth uçaktan indi! Sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak...

Sörloth uçaktan indi! Sağlık kontrollerinden geçip imzayı atacak...

Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

Ronaldo için şaka gibi transfer! Mertens'in yerine efsane olmaya geliyor...

İlginizi Çekebilir

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Yalnız ve yaşlı bir adam sandı! Uygunsuz teklifi şoke etti

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.