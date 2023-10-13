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  4. Demi Rose yine yaptı yapacağını... Bikini altı neredeyse yoktu

Demi Rose yine yaptı yapacağını... Bikini altı neredeyse yoktu

13.10.2023 07:52 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada kıvrımlarıyla tanınan ve pozları sayesinde adından sıkça söz ettiren Demi Rose pozlarıyla olay oldu. Her zaman kıvrımlarını sergileyen Rose bu sefer yok gibi bikini altıyla herkesi şoke etti.

Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen ve zaman zaman üstsüz pozlar da veren Demi Rose durmuyor.

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose bu sefer deniz kenarında poz verdi.

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Göğüslerini deniz kabuklarıyla kapatan Rose bikini altı olarak ise minicik bir tasarım seçti. Yine kıvrımlarını sergileyen modeli görenler şaştı kaldı.

Demi Rose'un bikini altı neredeyse yok gibiydi.

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İngiliz model Demi Rose, çocukluğu boyunca akranlarının zorbalığına uğradığını, bu yüzden okulu bıraktığını, kendi annesinin bile “Ben senin yaşındayken senden daha güzeldim” diyerek kötü sözlerine maruz kaldığını söylemişti.

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