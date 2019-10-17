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Demir yolu işçilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Kars, Erzurum ve Erzincan'da ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan demir yolu işçileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi - Erzurum'da işçiler, her ay maaşlarından belirli miktarın TSK'ye gönderilmesi için TCDD Genel Müdürlüğüne dilekçe yolladı

KARS (AA) - Erzurum, Kars ve Erzincan'da demir yolu işçileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destekte bulundu.

Kars'taki İstasyon Mahallesi Gar Binası önünde Türk bayraklarıyla toplanan işçiler, Mehmetçik'e moral amaçlı asker selamı verdi, harekatta Türk ordusunun muzaffer olması için dua etti.

Kars TCDD Yolcu Hizmetleri Müdürü Muharrem Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın ülke ve insanlık için yapıldığını söyledi.

Demir yolu çalışanları olarak harekatı desteklediklerini ifade eden Toraman, "Tüm askerlerimizin yanında olduğumuzu dünyaya ilan ediyoruz. Haklı olduğumuz davada sonuna kadar askerimizin yanındayız." dedi.

Toraman, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Terör örgütleri sürekli birilerinin maşalığını yapıyor. Hamdolsun Mehmetçik'imiz de onlara haddini bildiriyor. Hep birlikte asker selamı vererek Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.

- Erzurum

Erzurum'daki demir yolu işçileri de İstasyon Meydanındaki Gar önünde bir araya gelerek Türk bayrağı açtı.

Mehmetçik için dua eden işçiler, her ay maaşlarından belirli miktarın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) gönderilmesi için TCDD Genel Müdürlüğüne dilekçe gönderdi.

Demiryolu Makinistler Derneği Erzurum Temsilcisi Ethem Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ordumuzun kullanımı için her ay maaşımızdan demir yolu çalışanları olarak belirli oranda ordumuzun hesabına aktarılmak üzere dilekçelerimizi gönderdik. Aynı zamanda da Yasin ve Fetih suresi okundu." ifadelerini kullandı.

- Erzincan

Erzincan'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek için ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan demir yolu işçileri, asker selamı verip Mehmetçik için dua etti.

Kentte çalışan demir yolu işçileri ile Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojileri öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklemek amacıyla Erzincan Gar Binası önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya geldi. İşçiler ve öğrencilerin asker selamı verdiği etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Demir Yolları Makinistler ve Revizörler Derneği (DEMARD) Erzincan Temsilcisi Selahattin Sarıkaya, "Barış Pınarı Harekatı'na bir dua bir damla bizden, sloganı altında Erzincan Gar binamız önünde toplandık. Kur'an-ı Kerim okuyup dualarım ile askerlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik." diye konuştu.

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