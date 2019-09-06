Demirci eşine kalfa oldu

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da yaşayan iki çocuk annesi Şura Kargı, eşine bir saatliğine yardım etmek için gittiği demir doğrama atölyesinde işi sevince eşinin kalfası oldu.

Karasu ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Şura Kargı, 3 yıl önce bir saatliğine yardım etmek için eşinin demir doğrama atölyesine gitti. Demir boyayarak eşine yardım eden Kargı, yaptığı işi sevince atölyeye sık sık gelmeye başladı. Zamanla kendini geliştiren Kargı, 3 yıldır atölyede montaj, tadilat, kaynak, boya ve taşlama yapıyor.

Bir yandan da ev işleri ve çocuklarıyla ilgilenen Kargı, bazı zamanlarda küçük montaj işleri için inşaatlara da gidiyor.

- "Çok memnunum başka bir yerde çalışmayı düşünmüyorum"

Şura Kargı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce eşinin yanında çalışan elemanın işten ayrıldığını söyledi. Kendisinin de o dönem ayağından ameliyat edildiğini ve yaklaşık 2 ay evden çıkmadığını için sıkıldığını anlatan Kargı, şöyle devam etti:

"Ayağım iyi olduktan sonra eşimin elemanı işi bıraktığından bir saatliğine yardım etmek için atölyeye gittim. Biraz boya yaptım, sonra buraya alıştım. 3 yıldır eşimin yanında çalışıyorum. Montajlara çıkıyorum, tadilat işi, kaynak, boya, taşlama yapıyorum. Tabii ki usta değilim ama burada eşimin işlerini rahatlatıyorum. O yokken gelen müşterileri boş çevirmiyorum. Eşime yardım etmek için geldim ve burada kaldım. 3 yıldır buradayım, çok memnunum, başka bir yerde çalışmayı da düşünmüyorum. Hem ev işleriyle hem de çocuklarımla rahatlıkla ilgilenebiliyorum."