Deniz bir anda kana bulandı! Köpek balığının saldırısından mucizevi bir şekilde kurtuldu: Kollarından ısırmaya başladı...

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Gladstone kentinin Curtis Adası yakınlarında 60'lı yaşlarındaki ismi açıklanmayan bir adam balık tutmak istediği sırada sabah 08.25 saatlerinde köpek balığının saldırısına uğradı. Her iki kolundan ve elinden yaralanan adam çevredekilerin ilk yardımıyla hayata tutundu. Sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesinden sonra adam hastaneye kaldırıldı. Adam Gladstone Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Köpekbalığı saldırısından kurtulan kişinin kimliği henüz açıklanmadı ve şu anki durumu da bilinmiyor.

"KRİTİK ÖNEME SAHİPTİ"

Köpek balığı saldırılarında hastaneye ulaşımın önemini vurgulayan Gladstone İstasyonu Sorumlusu Danielle Martin, "Bunlara çok sık müdahale etmiyoruz ancak müdahale ettiğimizde bunlar, hastanın zamanında hastaneye ulaştırılması için diğer servislerle birlikte çalışmamızı gerektiren kritik olaylar oluyor.Bu durumda şanslıydık çünkü köpek balığı ısırıkları ciddi olabilir ama bu sefer onu hafif veya orta dereceli yaralanmalarla taşıyabildik" dedi.