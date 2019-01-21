Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Hatay'da

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, askeri birliklerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

Oramiral Özbal, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ve İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile temasları kapsamında ilk olarak İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'i ziyaret etti.

Yönden tarafından Kaymakamlık girişinde karşılanan Özbal ve beraberindeki heyet, Kaymakamlığın tarihi binasını gezdi.

Makamda gerçekleşen görüşmede, Kaymakam Yönden ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

