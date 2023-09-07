Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Deniz tabanında keşfedilen “altın yumurta” herkesi heyecanlandırdı! Kimse ne olduğunu bilemiyor

    Deniz tabanında keşfedilen “altın yumurta” herkesi heyecanlandırdı! Kimse ne olduğunu bilemiyor

    07.09.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nde deniz seviyesinin iki mil altında bulunan bir altın yumurta herkesi heyecanlandırdı. Altın küreden bir yaratığının çıkmaya çalıştığını fark eden araştırmacılar, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre parlak nesnenin "deri dokusu" hissi vermesiyle bulgunun tam olarak ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinin okyanus tabanında ortaya çıkan nesne herkesi heyecanlandırdı. Altın bir yumurtayı anımsatan keşif ne olabileceği konusunda spekülasyonları da beraberinde getirdi. Eski adıyla Twitter olan X’te paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı.

    “BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

    kapak2

    Altın yumurtanın büyüsüne kapılan sosyal medya kullanıcıları bunun ne olabileceğini sorguladılar ve artık buluntunun "altın köpek balığı yumurtasından" "küre"ye kadar herhangi bir şey olabileceği yönünde birçok spekülasyon var.

    kapak3

    Plymouth Üniversitesi'nde derin deniz ekolojisi profesörü olan uzman Kerry Howell, 20 yıldır okyanusu keşfettiği için "böyle bir şey görmediğini" söyledi.

    İlginizi Çekebilir

    Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

    Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

     Kimse ne olduğunu anlayamamıştı! Gizemi çözüldü: Muhtemelen zehirli

    Kimse ne olduğunu anlayamamıştı! Gizemi çözüldü: Muhtemelen zehirli

     Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

    Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

     Boşanma davasından dakikalar önceydi! Karısına bir anda saldırdı

    Boşanma davasından dakikalar önceydi! Karısına bir anda saldırdı

     Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

    Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

     Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

    Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Cep telefonundan yol tarifi istedi! Gördüklerine inanamadıCep telefonundan yol tarifi istedi! Gördüklerine inanamadı
    TV yayın akışı: 7 Eylül 2023 PerşembeTV yayın akışı: 7 Eylül 2023 Perşembe
    Altın Portakal heyecanı başladı! İşte yarışacak filmler...Altın Portakal heyecanı başladı! İşte yarışacak filmler...
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika okyanus

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

    Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

    Hırsızlık yapan baron böyle cezalandırıldı! Çapa bağlayıp denize attılar...

    Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

    Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.