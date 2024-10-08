Denizin altında buldukları dalgıcı bile şaşkına çevirdi! Marka gözlükler, akıllı saatler, takılar: Toplam değeri 37 bin TL

Bir dalgıcın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kullanıcıların ilgisini çekerken yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Görüntülerde denizin altındaki anları gösteren dalgıç marka güneş gözlükleri, akıllı saat, takılar ve aksesuarlardan oluşan koleksiyonunu ve fiyatlarını gösterdi.

Sadece bir dalışında dalgıç toplam 37 bin TL'lik ürün toplamayı başardı.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Batan geminin malları bunlar" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tüpü olan denizin altını üstüne getirecek. Çıkan ürünlere bakın" yorumunu ekledi.