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  4. Denizin altında buldukları dalgıcı bile şaşkına çevirdi! Marka gözlükler, akıllı saatler, takılar: Toplam değeri 37 bin TL

Denizin altında buldukları dalgıcı bile şaşkına çevirdi! Marka gözlükler, akıllı saatler, takılar: Toplam değeri 37 bin TL

08.10.2024 15:12
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.10.2024 15:12
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Bir dalgıç denizin altında bulduklarını tek tek gösterdi. Dalgıç tarafından marka gözlükler, akıllı saatler ve takılardan oluşan deniz altı hazinesinin toplam değeri ise 37 bin TL olarak açıklandı. Dalgıç bulduğu çoğu ürünün çalıştığını söyledi.

Bir dalgıcın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kullanıcıların ilgisini çekerken yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Görüntülerde denizin altındaki anları gösteren dalgıç marka güneş gözlükleri, akıllı saat, takılar ve aksesuarlardan oluşan koleksiyonunu ve fiyatlarını gösterdi.

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Sadece bir dalışında dalgıç toplam 37 bin TL'lik ürün toplamayı başardı.

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O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Batan geminin malları bunlar" yorumunu yaptı.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tüpü olan denizin altını üstüne getirecek. Çıkan ürünlere bakın" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Dalgıç
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