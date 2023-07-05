Korkunç an saniye saniye kamerada! Balık tutmak isterken oltasına köpek balığı takıldı

Meksika’nın bayı kıyısı açıklarında köpek balıklarının yoğun olarak görüldüğü Guadalupe bölgesinde kaydedilen görüntülerde balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Orkinos yakaladığını zannederek büyük bir hızla oltasını çeken balıkçı köpek balığının da kendisiyle aynı avın peşinde olduğunu fark etti.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Oltasını çektiğinde ucunda balığı yemeye çalışan bir köpek balığı olduğunu gören balıkçı ve teknedeki diğer kişiler büyük bir korkuyla çığlık attı. Balıkçı 6 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen köpek balığının hedefi olmamak için oltasını denize geri bıraktı.