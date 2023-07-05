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  4. Korkunç an saniye saniye kamerada! Balık tutmak isterken oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an saniye saniye kamerada! Balık tutmak isterken oltasına köpek balığı takıldı

05.07.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada yeniden gündem olmayı başardı. 2016 yılında kaydedilen görüntülerde balık tutmak için oltasını denize bırakan bir balıkçı köpek balığı yakaladı. Teknedekilerin korku dolu anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Meksika’nın bayı kıyısı açıklarında köpek balıklarının yoğun olarak görüldüğü Guadalupe bölgesinde kaydedilen görüntülerde balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Orkinos yakaladığını zannederek büyük bir hızla oltasını çeken balıkçı köpek balığının da kendisiyle aynı avın peşinde olduğunu fark etti.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

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Oltasını çektiğinde ucunda balığı yemeye çalışan bir köpek balığı olduğunu gören balıkçı ve teknedeki diğer kişiler büyük bir korkuyla çığlık attı. Balıkçı 6 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen köpek balığının hedefi olmamak için oltasını denize geri bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika köpek balığı

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