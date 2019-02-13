Denizli'de dehşet! Ayrılmadan izlediler

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Boş arazide konuyla ilgili çalışma yapan ekipleri izleyen 50 kişilik kalabalığın alandan ayrılmadan yaşananları izlemesi dikkat çekti.
Boş arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş arazideki atık su kanalında, kimliği belirsiz 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Olay, saat 18.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi.
Geçen yıl yıkımı tamamlanan Üçgen Çarşısı'na ait boş arazide bulunanlar, atık su kanalında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, su içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
30-35 yaşları arasında erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı.
Öte yandan, boş arazide ceset bulunmasıyla ilgili polis araştırma yaparken çevredekiler, çalışmaları ilgiyle izledi.
Polis ekiplerinin uyarısının ardından alan dışına çıkan yaklaşık 50 kişinin çalışmalar sona erene kadar alandan ayrılmaması da dikkat çekti.