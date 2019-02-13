Denizli'de dehşet! Ayrılmadan izlediler

Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü. Boş arazide konuyla ilgili çalışma yapan ekipleri izleyen 50 kişilik kalabalığın alandan ayrılmadan yaşananları izlemesi dikkat çekti.