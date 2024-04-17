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Denizli'de skandal görüntü! Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'nin heykeli kundaklandı

17.04.2024 06:24
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Denizli'nin düşman işgalinden kurtuluşunda büyük kahramanlıklar gösteren Köpekçi Nuri Efe anısına yaptırılan Tavas ilçesi girişindeki heykel kundaklandı.

Denizli'de skandal görüntü! Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'nin heykeli kundaklandı

Denizli’nin Tavas ilçesi girişinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kundaklama nedeniyle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alsa da polyester ve cam karışımı olan heykel, çıkan yangın sonucu büyük oranda zarar gördü.

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Kundaklama şüphesi barındıran olay sonucu Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık bölgede incelemelerde bulundu.

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Yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçlerinin olayın faili veya faillerinin yakalanması amacıyla bölgedeki kameraları tek tek incelediği öğrenildi.

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Aralık 2018’de Tavas Belediyesi tarafından Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe’yi temsilen yaptırılan heykel il protokolünün katılımıyla açılmıştı.

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Yörede imamlık yapan Parsalı Hoca’nın oğlu ve aynı zamanda hafız olan Köpekçi Nuri Efe lakabını ise hayvanları ve özellikle köpekleri çok sevmesinden alır.

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Kurtuluş Savaşı sırasında Tavas’tan yanına aldığı yaklaşık 2 bin kişilik gönüllüye düşman ordusunun Aydın’ı geçmesini engelleyen Nuri Efe, ayrıca 3 Temmuz'da Yunan kuvvetlerini 95 kişilik Tavas’tan gelen Yıldırım bölüğü ile durdurmayı başarmıştı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Denizli kundaklama
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