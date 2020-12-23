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Denzel Washington, The Little Things’te bir dizi korkunç cinayeti çözmeye çalışıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 23.12.2020 14:14 | Son Güncelleme:
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Denzel Washington’ın başrollerini Rami Malek ve Jared Leto ile paylaştığı gerilim dolu polisiye filmi The Little Things’ten ilk fragman yayınlandı.

The Little Things filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Equalizer 2 filminden sonra ortalıklarda pek görünmeyen Denzel Washington'ın başrollerini Rami Malek ve Jared Leto ile paylaştığı yapım bir dizi korkunç cinayeti çözmeye ve adaleti sağlamaya çalışan şerifin yaşadıklarını konu alıyor. The Blind Side ve The Founder’dan tanıdığımız John Lee Hancock filmin hem yönetmen hem de senaristi.

DENZEL WASHİNGTON'LI THE LİTTLE THİNGS KONUSU

Ünlü oyuncu, yeni filmi The Little Things’de Kern County Şerif Yardımcısı Joe “Deke” Deacon karakterine hayat veriyor. Deke, şehri terörize eden ve kadınları kendine hedef seçen bir katili yakalama sürecinde LA polisine yardımcı olması için görevlendirilecek. Ancak sadece kanıt toplaması için görevlendirilen baş karakterimiz, bunu yapmak yerine kendisi katilin peşine düşmeyi seçecek. LA polis departmanının başındaki çavuş olan Jim Baxter (Rami Malek) ise “kahramanımıza” bu süreçte gayri resmî destek veriyor olacak. Ancak, her ne kadar başlangıçta Deke’in polis içgüdülerinden etkilenmiş olsa da bir noktada bu soruşturmayla ilgili bir şeyler sakladığından ve işlenen cinayetlerin geçmişiyle bir ilgisi olduğundan şüphelenecek.

The Little Things, 29 Ocak 2021’de HBO Max’te yayımlanacak.

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