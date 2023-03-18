Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Nisan ara tatili ne zaman? Beklenen açıklama geldi

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem 11 il etkilerken, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Depremin ardından ülke genelinde okullar tatil edildi. Depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da da okulların açılacağını duyuruldu. Peki Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Nisan ara tatili ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ili kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuklarını ve 3 kategoriye ayırdıklarını bildirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başladı. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim, öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart’a kadar uzattık. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor.

Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz uzatmayı, eğitim öğretimine ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla bu on ilimizi eğitim öğretimiyle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde normalleşme sürecini bugün itibarıyla, bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz."

Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız."

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti. Depremin ardından 1. kategorideki Şanlıurfa'da bu kez sel nedeniyle okullar tatil olmuştu. 20 Mart Pazartesi günü Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.





