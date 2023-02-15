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  4. Deprem bölgesinde yemeğini yiyemeyen arama kurtarma görevlisinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! “Sen nelere şahit oldun da yiyemedin”

Deprem bölgesinde yemeğini yiyemeyen arama kurtarma görevlisinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! “Sen nelere şahit oldun da yiyemedin”

15.02.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında bölgeye Türkiye’den ve dünyadan tıbbi, gıda, insani yardımlar ile arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Yıkılan binlerce binanın altında kalan canları kurtarmak için bölgeye gelen bir arama-kurtarma görevlisinin yemek yemeye çalıştığı anlarda çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

6 Şubat sabahın Türkiye büyük bir kabusa gözlerini açtı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkımları henüz ortaya çıkarken bölge bu kez de 7.6 büyüklüğündeki bir başka depremle sallandı. Deprem 10 ilde etkili olurken bölgede 10. gününde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesine yönlendirilen bir arama-kurtarma görevlisinin enkazın başında kendisine verilen yemeği yiyemediği anlar duygulandırdı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Yemeğine kaşığını alan ve ağzına doğru götüren bir arama kurtarma görevlisi o anlarda duraksayarak elini kaşığı bıraktı. Görüntüler sosyal medyada “Sen nelere şahit oldun da yiyemedin” notuyla paylaşıldı.

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