Deprem bölgesinde yemeğini yiyemeyen arama kurtarma görevlisinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! “Sen nelere şahit oldun da yiyemedin”

6 Şubat sabahın Türkiye büyük bir kabusa gözlerini açtı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yıkımları henüz ortaya çıkarken bölge bu kez de 7.6 büyüklüğündeki bir başka depremle sallandı. Deprem 10 ilde etkili olurken bölgede 10. gününde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet bölgesine yönlendirilen bir arama-kurtarma görevlisinin enkazın başında kendisine verilen yemeği yiyemediği anlar duygulandırdı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Yemeğine kaşığını alan ve ağzına doğru götüren bir arama kurtarma görevlisi o anlarda duraksayarak elini kaşığı bıraktı. Görüntüler sosyal medyada “Sen nelere şahit oldun da yiyemedin” notuyla paylaşıldı.