Deprem bölgesine yardıma giden Azeri gönüllü anlattı! Eşi kolundaki bileziği verdi... “Bunu hemen sat ve git”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili derinden etkiledi. Depremlerin sonrasında binlerce bina yerle bir olurken on binlerce vatandaş ise göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Bölgede binaların büyük bir bölümü ağır hasarlı ve hasarlı durumdayken depremzedelerin yaralarını sarmak için dünyadan pek çok gönüllü bölgeye akın etti. Eşinin kolundaki bileziği satarak kendisini arama-kurtarma çalışmalarına gönderdiğini ifade eden bir Azeri gönüllünün sözleri sosyal medyada duygusal anları yaşattı.

“PARAM YOK” DEDİ AMA...

Daha öncesinde de deprem bölgelerinde görev aldığını ifade eden Mehmet isimli gönüllü, “Karım ‘Mehmet her yere gidiyorsun, neden Türkiye’ye gitmiyorsun’ dedi. Ben de dedim ki, ‘Kızımızı yeni evlendirdik param yok.’ Onun bir tane altın bileziği vardı. ‘Türkiye’dekiler zor durumda ölen insanlar var. Ben bu altın bileziği istemiyorum.Bunu hemen sat ve git’ dedi. Sabah sattım o parayla buraya geldim” ifadelerini kullandı.