Depremden günler sonra evine girdi! Karşılaştığı manzaraya inanamadı! “Yağmacılar talan etmiş”

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili etkilerken milyonlarca kişi deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Evlerin büyük bir bölümü yıkılırken ağır hasarlı evler de tahliye edildi. Enkazlardaki arama-kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle birlikte çadırda kalan bir depremzede terk ettiği evine girerek eşyalarını almak istedi. Evine girdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden depremzede evinin yağmalandığını söyledi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Deprem sonrasında çadıra yerleşen bir depremzede evindeki değerli eşyaları almak için ağır hasarlı binasına geri gitti. Evinin içine girdiğinde ise değerli eşyalarının, televizyonunun ve paralarının çalındığını fark etti. Duruma isyan eden vatandaş, “Burası benim evim, yağmacılar buraya girmiş evimi talan etmişler. Para edecek olan şeyleri alıp çıkmışlar. Buzdolabı ve çamaşır makinem vardı almışlar, bulaşık makinasını bırakmışlar. Çocuklarımın tabletleri vardı, bilgisayar vardı her şeyi talan edip bırakmışlar. Neyim var neyim yok hepsi gitti, paramı da almışlar. Televizyonu almışlar, işe yarayacak ne varsa almışlar" dedi.

Evinin içine büyük bir zorlukla girdiğini ifade eden depremzede, “"Ben evime zor bela girdim, eşyalarıma bakayım diye... Hiçbir şey bırakmamışlar. Kızımın elbisesi, oyuncağı ve kuşu vardı. Kuşu bırakmışlar Allah'tan, insaflıymışlar” diye konuştu.