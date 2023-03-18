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Depremden sonra sel... Depremzedelerin mezarları çöktü! İç acıtan görüntüler

18.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinde yıkımların ve can kayıplarının yaşandığı Diyarbakır'da geçtiğimiz gün etkili olan yağış sonrası sel meydana gelmişti. Yağmur sonrası çok sayıda yerde hasar meydana gelirken depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlıkları çöktü. Yaşananlardan sonra iç acıtan görüntüler ortaya çıkarken durumun, yeni kazılmış olan mezarlarda toprağın çökmesinden kaynaklandığı aktarıldı. Öte yandan bölgede obruklar da oluştu.

Depremden sonra sel... Depremzedelerin mezarları çöktü! İç acıtan görüntüler

Diyarbakır, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde büyük yıkıma uğramış ve çok sayıda kayıp vermişti. Son olarak Diyarbakır'da da etkili olan yağışla sel yaşanmıştı. Kentin Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığında yağmur yağışı sonrası selin etkili olmasıyla birçok ev, iş yeri ve araç hasar alırken, depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da zarar gördü. Ortaya iç acıtan görüntüler çıktı. İşte detaylar...

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DEPREMZEDELERİN MEZARLARI ÇÖKTÜ

Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin mezarları sel nedeniyle çöktü, obruklar oluşarak mezarın içerisi su doldu.

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ESKİ MEZARLAR ZARAR GÖRMEDİ

Kısmi çökmelerin olduğu mezarlıklar kameralara yansırken, eski mezarların zarar görmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Öte yandan, mezarların çökmesi ise yeni kazılmış olan mezarlarda toprağın çökmesinden kaynaklandığı belirtildi. (İHA)

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