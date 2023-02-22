HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da depreme camide yakalandılar! Panik anları kamerada, kolonlara sarıldılar

Malatya'da depreme camide yakalandılar! Panik anları kamerada, kolonlara sarıldılar

22.02.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Malatya'da bir caminin güvenlik kameraları, vatandaşların panik anlarını görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların işaret parmağını kaldırarak camide tekbir getirdiği ve kolonlara sarıldığı yer aldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ilde etkili olan depremler binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Depremin üzerinden günler geçerken yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Malatya'da bir caminin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, vatandaşların panik anları yer aldı.

AW834270_08

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Günler sonra ortaya çıkan 7.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler, Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi’nde bulunan Kernek Karagözlüler Camii’nin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AW834270_07

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de çekilen bu görüntüler korkutmuştu! ABD'li uzman duyurdu

Türkiye'de çekilen bu görüntüler korkutmuştu! ABD'li uzman duyurdu

 Sosyal medyada bu çadır gündem oldu! 2 paylaşımla yanıt verdi: Meğerse...

Sosyal medyada bu çadır gündem oldu! 2 paylaşımla yanıt verdi: Meğerse...

 Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

KOLONLARA SARILDILAR

Deprem sırasında vatandaşların panik anları görülürken, emekleyen, kedisini arayan, işaret parmağını kaldırarak camide tekbir getiren ve kolonlara sarılanlar yer alıyor.

AW834270_01

AW834270_13

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin ilk anları polis telsizinde!Depremin ilk anları polis telsizinde!
Dehşete düşüren görüntüler! O gerçek böyle gözler önüne serildiDehşete düşüren görüntüler! O gerçek böyle gözler önüne serildi
'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

O paylaşım olay oldu! 'İftirası ortada dururken...'

O paylaşım olay oldu! 'İftirası ortada dururken...'

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.