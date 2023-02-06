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Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum! Kentteki yıkım havadan görüldü

06.02.2023 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent merkezi adeta savaş alanına döndü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 310 binanın yıkıldığını açıklarken, enkaza dönen binalar havadan görüntülendi.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum! Kentteki yıkım havadan görüldü

Kahramanmaraş'tan gelen deprem haberi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Sabah 04.17'dek merkez üssü Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yoğun şekilde hissedildi. Bölgede bazı evler yıkılırken, can kayıpları yaşandı. İlk depremin 9 saat sonrasında ise kentte ikinci bir deprem daha yaşandı. Merkez üssü bu kez Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü ise 7,6 olarak açıklandı.

Yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş adeta savaş alanına döndü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 310 binanın yıkıldığını açıklarken "Kentte 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var" diye konuştu.

Kent genelinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken kent merkezindeki yıkım havadan görüntülendi.

İşte dehşete düşüren o kareler;

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