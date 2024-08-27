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  4. Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

Depremlerde kullanılan cihaz günlerdir kayıp olan Narin için devreye sokuldu! Diyarbakır'dan iyi haber bekleniyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.08.2024 07:40
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan Narin için tüm ekipler seferber oldu. Tarlalar arandı, dalgıçlar devreye girdi, araçlar durduruldu ancak Narin'den henüz beklenen iyi haber gelmedi. Son olarak deprem gibi afetlerde kullanılan yeraltı görüntüleme cihazı Narin için devreye sokuldu. İşte detaylar...

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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21 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN HABER ALINAMIYOR

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

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DALGIÇLAR DA DEVREYE GİRDİ

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması yürüttü.

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

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YERALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI GETİRİLDİ

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, AFAD ekipleriyle Tavşantepe İlkokulunun güvenlik kamerasınca Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği yerin yakınında bulunan saman yığınını aradı.

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Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yaptı.

Ekipler, uzun şişlerle saman altında da çalışma gerçekleştirdi.

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Narin Güran'ı arama çalışmalarında şimdiye kadar 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.

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ARAÇLAR DA ARANDI

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç kontrol edildi.

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ÇOÇUK TERLİĞİ BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü.

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KAN LEKELERİ NARİN'E AİT DEĞİL

Narin'in son görüldüğü yerin 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kan lekelerinin Narin Güran'a ait olmadığı, mahalledeki bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği açıklanmıştı.

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Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp
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