HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremzedelere hakaret etmişti! Yeniden gözaltına alındı

Depremzedelere hakaret etmişti! Yeniden gözaltına alındı

18.05.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de depremzedelere hareket ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Ayşegül Didem D., bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayşegül Didem D., adliyeye sevk edildi.

Depremzedelere hakaret etmişti! Yeniden gözaltına alındı

Çektiği videoda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği öne sürülen Ayşegül Didem D., dün Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde ifadesi alınan Ayşegül Didem D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

bu-kez-de-cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alindi_9952_dhaphoto1

ERDOĞAN'A HAKARETTEN GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen şikayetler ve ihbarlar üzerine Ayşegül Didem D.’yi bu kez de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayşegül Didem D., elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı! Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı!
'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama
İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti! İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

Kur Korumalı Mevduat faizi yüzde 50 yolunda

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

Sinan Oğan'ın oyları nasıl dağılır? 3 farklı senaryo...

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

İstifa etmişti! O gece yaşananları ilk defa anlattı: İmamoğlu ve Yavaş açıklama yaparken...

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

'Kaybedecek bir şeyimiz yok' diyerek canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.