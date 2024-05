Derbinin yankıları dinmek bilmiyor! Maç önü kavga etmişlerdi... '5'e 1 dayak yerken' demişti, Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a olay yanıt...

Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinin yankıları sürerken, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Kerem Aktürkoğlu stadyumdan çıkarken 'Korkak herif' ifadelerini kullanmış ve bu sözleri basın mensuplarının kameralarına yansımıştı. Fenerbahçe'de derbinin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Mert Hakan Yandaş ise Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak '5'e 1 dayak yerken' sözlerini paylaşmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Maç öncesi de gerginlik yaşayan ikilinin bu gerginliği maç sonu da sürerken, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a da cevap verdi.

İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN O PAYLAŞIMI;

''Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.

Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.

Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyonluğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasında her şeyimizi vereceğiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.

Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.''