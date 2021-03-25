HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu! Vatandaşlar isyan etti

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu! Vatandaşlar isyan etti

25.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Yüreğir'de dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafası ile kemikler bulundu. Köpekler tarafından kemikler çevreye taşınırken, çevreye ise kötü kokuların yayıldığı belirtildi. Bölgeye yakın mahallede yaşayan Ramazan Dağgülü, "Burada onlarca kesilmiş at var. Artık bu kokudan duramayacak hale geldik" dedi.

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu! Vatandaşlar isyan etti

Yüreğir ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan dere yatağında at ve eşek kafaları ve kemikleri bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının çuvallara konulup, dere yatağına atıldığı, köpekler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa taşındığı öne sürüldü. Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de kötü kokular yayıldı. Bölgede kafası kesilmiş bir atın gövdesinin de olduğu görüldü.

'GECELERİ KOKUDAN BOĞULACAKMIŞ GİBİ UYANIYORUM'

Mahallede hayvancılıkla uğraşan Mehmet Mustafa Köroğlu (75), astım hastası olduğunu, kötü kokular nedeniyle nefes alamayacak duruma geldiğini ifade ederek, "Geceleri kokudan boğulacakmış gibi uyanıyorum. Bizim elimizden bir şey gelmiyor, yeter artık" dedi.

kemik3

'GECE SAATLERİNDE GETİRİP BIRAKTIKTAN SONRA BİR ŞEKİLDE KAÇIYORLAR'

Mahallede oturan Ramazan Dağgülü ise kemiklerin atılı olduğu yerde tarlasının olduğunu belirterek, "Biz tarlalarımızı artık sulayamayacak duruma geldik. Yaz geldiğinde ürünlerimiz susuz kalacak. Çünkü bu pislikten ve kokudan dolayı dereye inip, su alamıyoruz. Burada onlarca kesilmiş at var. Biz artık bu kokudan duramayacak hale geldik. Bu at ve eşeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bu at ve eşekleri gece saatlerinde getirip bıraktıktan sonra bir şekilde kaçıyorlar. Bunlar kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılıyor. Sabah uyandığımızda bu görüntüyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

kemik4

Nusrettin Dağgülü da rahat bir şekilde çiftçilik yapamadıklarını anlattı. Dağgülü, "Çocuklarımızı okula götürdüğümüzde köpekler at eti yemeğe geldiği için bölgelerini korumak amacıyla saldırganlaşıyorlar. Bizlere saldırıyorlar. Bu dereye bu leşler boydan boya atılıyor. Maalesef bütün tarlaların önünde bu leşler var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Van- Bahçesaray karayoluna çığ düştü! Yol trafiğe kapatıldıVan- Bahçesaray karayoluna çığ düştü! Yol trafiğe kapatıldı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Adana

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet takvimi...

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İnfaz koruma memuru (İKM) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İKM sonuçları için geri sayım

İKM başvuru sonuçları!

Kılıçdaroğlu 'ihmal ettik' diyerek açıkladı: Helalleşmemiz lazım

Kılıçdaroğlu 'ihmal ettik' diyerek açıkladı: Helalleşmemiz lazım

Darbecilerin öldürdüğü askere mahkemeden 'şehitlik' kararı

Darbecilerin öldürdüğü askere mahkemeden 'şehitlik' kararı

Bolu'da koronavirüs önlemi! 4 Nisan'a kadar yasaklandı

Bir ilde koronavirüs önlemi! 4 Nisan'a kadar yasaklandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın Türkiye'yi umutlandıran aşı açıklaması

Türkiye'yi umutlandıran aşı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.