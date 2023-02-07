'Ders kitaplık bir örnek' diyerek canlı yayında kartlar üzerinden anlattı! Prof. Dr. Celal Şengör'ün deprem anlatımı çok konuşuldu! İstanbul depremi sözleri...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Gözler, yaşanan depremlerle ilgili uzmanlara çevrildi. Prof. Dr. Celal Şengör'ün canlı yayında depremi kartlar üzerinden anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Şengör, İstanbul depremine ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaparken Şengör'ün canlı yayın sırasında gözlerindeki detay da dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

"DERS KİTAPLIK BİR ÖRNEK BU" DİYEREK KARTLAR ÜZERİNDEN DEPREMİN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLATTI

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili konuştu. Celal Şengör 2 büyük depremin nasıl gerçekleştiğini canlı yayında kartlar üzerinden anlattı.

Şengör, kartlar üzerinde Adana levhasıyla Arap levhasının aşağıya doğru hareketini, açıklık olmayacağına göre Anadolu levhasının da aşağıya geldiğini ve Maraş ovası bölgesinin kartlar üzerinde açığa çıktığını gösterdi.

Fatih Altaylı da göstererek “Yani Arap levhası aşağıya doğru kaydı ve bir deprem yarattı” dedi. Sonrasında Arap levhası üzerindeki noktada deprem olduğu söylendi. Altaylı “Sonra Anadolu levhası aşağıya doğru kaydı, bu boşluğu kapatmak için” derken Şengör “Ve yanal atım yapmak mecburiyetinde” dedi.

Kartlar üzerinde oluşan o boşluğun yani çöküntü alanın ise Kahramanmaraş ovası olduğu anlatıldı. Şengör “Ders kitaplık bir örnek bu. Bir üçlü eklem etrafında deprem nasıl incelenir… Ders kitaplık” dedi. Öte yandan şu anda doğu anadolu fayının üstünde yeni bir yük olduğu aktarıldı.

Ayrıca Adana levhası üzerinde de bir yük olduğu ifade edildi. Şu anda Akdeniz’e paralel bir tehlike olduğuna işaret edildi.

Altaylı “Peki bu yarın demek değil herhalde?” sorusunu yöneltince Şengör “Hayır. Zaten depremlerin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Enerjinin nasıl biriktiği, nasıl korunduğu veya hangi şekilde boşalacağını bilemiyoruz” şeklinde konuştu.

"7.7'Yİ BULABİLİR"

Öte yandan Şengör "7’den sonraki depremler büyük depremler. Bu ikisi de büyük deprem. Dolayısıyla vatandaşlarımızın başlarına gelen büyük bir talihsizlik. Bugün Kandilli’den Özgür’le konuşuyordum. Dedi ki bu ömrümüz boyunca görebileceğimiz en büyük deprem olabilir dedi. Ben de dedim o kadar acele etme daha İstanbul var sırada. Bu büyüklükte olabilir. 7.7’yi bulabilir. Bulacak demiyorum ama bulabilir onun için hazırlıklı olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

DEPREM, İSTANBUL'A DOĞRU BİR ETKİ YAPTI MI?

Fatih Altaylı ‘Şimdi senin anlattığından yola çıkarak… Bu Arap levhası. Ben Arap levhasını tek levha zannediyordum 2 levha, 2 parçaymış.” dedi. Şengör de “2 parça ölüdeniz fayı kesiyor.” dedi.

Şengör, Arap levhasının üzerinde depremin olduğunu, Adana bloğuyla beraber aşağıya kaydığını, Anadolu levhasının da arayı açmamak için aşağıya geldiğini ve orada Kahramanmaraş ovasının açıldığını kartlar üzerinde gösterdi. Bu plakanın da yukarı doğru gidip kuzey anadolu fayını etkilediğine ilişkin elimizde henüz veri olmadığı ama etkilemediğinin açık olduğu aktarıldı.

Şengör, “Şimdilik bir deprem yok ama yarın bakarsın doğu anadolu fayı üzerinde bir deprem olur, anadoluyu iletemiş olur, o kuzey anadolu fayını etkiler” dedi. Ancak bu depremin İstanbul’a doğru bir etki yapmadığı ifade edildi. Şengör “Zaten bu kayaçların hiçbiri bu kartonlarda gördüğümüz gibi mükemmel rijit değil. Bunlar pek çok hareketi kendi içlerinde sönümlendiriyorlar.” dedi.



