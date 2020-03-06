HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dev gemi balık çiftliğine çarptı, 2 milyon balık denize kaçtı

Dev gemi balık çiftliğine çarptı, 2 milyon balık denize kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 13:38 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki limana feldispat madeni yüklemek için yanaşan kuru yük gemisi, balık çiftliklerinin havuzuna daldı. Çipura ve levrek havuzlarının parçalandığı kazada yaklaşık 2 milyon balık denize kaçtı.

Dev gemi balık çiftliğine çarptı, 2 milyon balık denize kaçtı

Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Malta bayraklı 139 metrelik Navaho isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 200 ile 600 gram arasında değişen yaklaşık 2 milyon balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. 3 çipura ve 1 levrek havuzunun kazada hasar gördüğü öğrenildi.

'ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvuruldu. Kazaya geminin dümeninin kilitlenmesinin yol açtığı ileri sürüldü. Balık üretim firmasının yetkilileri, "Zararımız çok büyük. Şu anda tam olarak maddi zararımızın ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

kuru-yuk-gemisi-balik-havuzlarina-carpti-2-milyon-balik-denize-kacti_2517_dhaphoto1

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Genç kadın çılgına döndü! Defalarca tokatladıGenç kadın çılgına döndü! Defalarca tokatladı
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
Anahtar Kelimeler:
kuru yük gemisi balık çiftliği

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son sözü 'anne' olan Aleyna'ya, annesinden zor veda

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Rus savaş uçakları İdlib’i vurdu! Çok sayıda ölü var

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Diğer Haberler
Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe

Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe

Sinop'ta okul müdürü 2 kız öğrenciye tacizden tutuklandı

Okulda iğrenç olay! Okul müdürü tutuklandı

Karabük'te koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Bir ilde koronavirüs paniği! Valilik'ten açıklama geldi

Iğdırlı şehit Fatih Kara'nın cenazesi memleketine geldi

Iğdırlı şehit Fatih Kara'nın cenazesi memleketine geldi

Genç kadın çılgına döndü! Defalarca tokatladı

Genç kadın çılgına döndü! Defalarca tokatladı

Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak gönderdi

Yarı çıplak halde geri gönderdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.