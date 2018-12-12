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Dev piton evin borusuna gizlenmiş!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2018 14:59 | Son Güncelleme

Endonezya'da geçtiğimiz günlerde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Evin su borusuna gizlenen piton güçlükle çıkarıldı.

Başkent Cakartada bir eve giren dev piton, demir çubuk yardımıyla girdiği yerden çıkarıldı. Bulunan yılanın 10 metre uzunluğa kadar çıkabildiği ve dünyanın en uzun yaşayan 'Retiküle' cinsinden olduğu anlaşıldı.

Evin su borusuna böyle gizlendi

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da bulunan Java Adası'nda bir evin su borusuna gizlenen dev piton ekiplerce çıkarıldı.
Endonezya’nın başkenti Cakarta'da bulunan Java Adası'nda bir evin gider su borusuna gizlenen dev piton, bir demir parçasıyla saklandığı yerden çıkarıldı.
Saklandığı yerden ekiplerce güçlükle çıkarılan dev piton, maksimum 10 metre uzunluğa ulaşabiliyor, Endonezya ve Güneydoğu Asya'da yaygın olarak görülüyor.
Bir demir çubuk yardımıyla saklandığı yerden çıkarılan ve dünyanın en uzun yaşayan yılanı olarak bilinen 'Retiküle' piton ekipler tarafından çuvala konularak götürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Retiküle dev piton Endonezya

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