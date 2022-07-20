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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: HDP ile bir diyaloğumuz var

20.07.2022 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "HDP ile bizim bir diyaloğumuz var" diyen Babacan, "Başka partilerin de diyaloğu olabilir. Ama diyalog ayrı bir konu işbirliği ayrı bir konu. Diyalog konuşuyor olabilmek demek. Altılı masada HDP yok. Yani hiçbir toplantıya katılmadı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: HDP ile bir diyaloğumuz var

Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP
ile ilgili açıklamalarda bulunarak "HDP ile bizim bir diyaloğumuz var. Başka partilerin de olabilir. Ama diyalog ayrı bir konu işbirliği ayrı bir konu. Diyalog konuşuyor olabilmek demek. Altılı masada HDP yok" dedi.

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"3Y İLE MÜCADELE EDECEĞİZ DİYE YOLA ÇIKANLAR..."

Karadeniz gezisi öncesi akşam saatlerinde uçakla Erzurum'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen toplantıda parti yönetimi, STK temsilceleri ve basın mensupları ile bir araya geldi. Milli mücadele günlerinin ateşinin yakıldığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum’da, bir kez daha olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Babacan, iktidarı eleştirdi, "3Y ile mücadele edeceğiz diye yola çıkanlar, bugün, yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluklarla anılır oldu." diye konuştu.

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Babacan konuşmasının ardından basın mensupları ve STK temsilcilerinin sorularını cevapladı. Altılı masa ile ilgili bir üzerine Babacan, "Öncelikle şunu dikkate almamız lazım ki altılı masaya oturmakla bu siyasi partiler birleşip tek bir parti olmuyor. Ama biz ne yapıyoruz, uzlaşma ve mutabakat kültürümüzün bir gereği olarak bu memkeletin meseleleri ile alakalı, acaba ortak çalışma alanları bulabilir miyiz diye bunu arıyoruz. Mesela parlamenter sistem konusundaki çalışmayı ben çok kıymetli buldum. Çünkü farklı farklı ideolojilerin farklı siyasi akımların temsil edildiği bir masada eğer ortak bir noktada buluşabiliyorsanız bu tüm Türkiye'nin ortak noktası olması açısından çok kıymetli." ifadesini kullandı.

"ALTILI MASADA HDP YOK"

Ali Babacan, HDP ile ilgili de şunları söyledi:

"HDP ile bizim bir diyaloğumuz var. Başka partilerin de diyaloğu olabilir. Ama diyalog ayrı bir konu işbirliği ayrı bir konu. Diyalog konuşuyor olabilmek demek. Altılı masada HDP yok. Yani hiçbir toplantıya katılmadı. Şu gerçeği de görmemiz lazım. Bugünkü Anayasaya göre, bugünkü yasalara göre kurulmuş bir siyasi partinin ve belli bir kimliği belli bir iddianın temsilcisi olan bir partinin de demokratik sistemimizde yok görünmemesi lazım. Biz altılı masada işbirliği alanları tespit ediyoruz. İşbirliği ile yapyoruz ama HDP ile diyaloğmuz var. İşbirliği alanı olur mu, olmaz mı o ilerede başka konular. Şu anda bir şey söylemem zor. Fakat diyaloğun kendisini kıymetli biliyoruz. Bizim altılı masada olmamız ile ilgili olumsuz kanaatini beyan eden vatandaşımız da oluyor ama aynı zamanda, 'aman bu çok önemli birliktelik oldu, bunu aman dikkat edin bozmamaya çalışın' diyenlerde çok oluyor. Biz ikisini de çok önemsiyoruz."

Kaynak: DHA

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