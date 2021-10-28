DEVA Partisi, hediye NFT dağıttı! "NFT hediye eden ilk siyasi parti”

NFT (Değiştirilemez Token) furyasına katılan isimlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yurt dışında olduğu kadar, Türkiye'de de NFT'lere yoğun bir ilgi var. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ise paylaştığı bir tweet ile partisinin "Yarına Atılım Eylem Planı" kapsamında attığı NFT adımını duyurdu.

DEVA PARTİSİ'NDEN NFT HEDİYESİ

Ali Babacan, kişisel Twitter hesabından NFT hediye ettiklerini açıkladı. Babacan, paylaştığı tweet'te, "Arkadaşlar elbette NFT hediye eden ilk siyasi parti biz olacaktık, başka kimin aklına gelebilirdi" ifadelerini kullanarak NFT hediye eden ilk siyasi parti olduklarına dikkat çekti.

Arkadaşlar elbette NFT hediye eden ilk siyasi parti biz olacaktık, başka kimin aklına gelebilirdi ????



Bu gece 12’ye kadar https://t.co/WqYsWqZclW adresindeki formu doldurarak hediyenizi alabilirsiniz. pic.twitter.com/JpItNH50Q1 — Ali Babacan (@alibabacan) October 27, 2021

DEVA Partisi'nin NFT hediyesine sahip olmak isteyenler gece 12'ye kadar tweet'te yer alan internet adresindeki formu doldurdu.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır.

Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

