HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. DEVA Partisi, hediye NFT dağıttı! "NFT hediye eden ilk siyasi parti”

DEVA Partisi, hediye NFT dağıttı! "NFT hediye eden ilk siyasi parti”

28.10.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kişisel Twitter hesabından DEVA Partisi Yarına Atılım Eylem Planı hatırası olarak NFT (Değiştirilemez Token) hediye ettiklerini duyurdu. Babacan tweet'inde, "Arkadaşlar elbette NFT hediye eden ilk siyasi parti biz olacaktık, başka kimin aklına gelebilirdi" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi, hediye NFT dağıttı! "NFT hediye eden ilk siyasi parti”

NFT (Değiştirilemez Token) furyasına katılan isimlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yurt dışında olduğu kadar, Türkiye'de de NFT'lere yoğun bir ilgi var. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ise paylaştığı bir tweet ile partisinin "Yarına Atılım Eylem Planı" kapsamında attığı NFT adımını duyurdu.

DEVA PARTİSİ'NDEN NFT HEDİYESİ

Ali Babacan, kişisel Twitter hesabından NFT hediye ettiklerini açıkladı. Babacan, paylaştığı tweet'te, "Arkadaşlar elbette NFT hediye eden ilk siyasi parti biz olacaktık, başka kimin aklına gelebilirdi" ifadelerini kullanarak NFT hediye eden ilk siyasi parti olduklarına dikkat çekti.

Ali Babacan'dan Bahçeli'ye: Ne zaman iktidar ortağı olsa kriz oluyorAli Babacan'dan Bahçeli'ye: Ne zaman iktidar ortağı olsa kriz oluyor

DEVA Partisi'nin NFT hediyesine sahip olmak isteyenler gece 12'ye kadar tweet'te yer alan internet adresindeki formu doldurdu.

NFT NEDİR?

NFT (Non-Fungible-Token), değiştirilemez ve takas edilemez. Bu açıdan biricik olma değeri taşırlar. Örnek vermek gerekirse herhangi bir sanatçı veya kişi, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde bu NFT'lerin değiştirilmesi söz konusu değildir. NFT'lerin özel dijital imzası olur ve bu imza ile telif hakkı korunur. Öte yandan söz konusu NFT'den yapılan satış ile her seferinde NFT sahibine telif hakkı ücreti kripto ile ödenir.

NFT, takas edilemez jetonlar anlamına gelir. Sanat eserlerinin dijitale dönüşmesi ve dijitalde satılması demektir. En önemli özelliği tek (biricik) olmasıdır. NFT'ler blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanır.

8 ay önce 128.9 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu8 ay önce 128.9 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu

Bitcoin, ethereum gibi kripto paralar da blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
PARTNER Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu
Yeni modelin dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıktı!Yeni modelin dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.