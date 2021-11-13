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Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz için başsağlığı mesajı

13.11.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Bahçeli mesajında Başak Cengiz’in ailesine baş sağlığı dileyerek, “Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'den Başak Cengiz için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz için, twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Bahçeli mesajında şunları söyledi:

İstanbul Ataşehir’de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, Mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum.

Ayrıca katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Devlet Bahçeli
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