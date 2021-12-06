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Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya tebrik! Canlı yayında okudu

06.12.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, yeni yayın dönemi açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen tebrik mesajını canlı yayında okudu.

ATV'de yayımlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu başladı. Dün gerçekleşen Altın Kelebek’te iki ödül alan Anlı, sezon açılışında kendisine gelen tebrik mesajlarını paylaştı.

Anlı, tebrik mesajı gönderen isimlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirtti. Bahçeli’nin gönderdiği çiçek ile gelen notu okuyan Anlı, reklam arasında MHP lideri ile telefonda görüştüğünü dile getirdi.

Bahçeli’nin mesajını canlı yayında okuyan Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bir mesajı var; ‘Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.’ Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli’ye az önce kendisi ile de konuştum; ‘Sizin ödülleriniz milletin kalbinde’ dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor.”

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Devlet Bahçeli Müge Anlı
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