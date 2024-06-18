HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken hediye! İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan silahlı poz

Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken hediye! İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan silahlı poz

18.06.2024 14:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarının ardından MHP’de en çok konuşulan isimler arasında yer alan İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın'ın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye silah hediye etmesi dikkat çekti. MHP’nin MYK üyesi İzzet Gören dikkat çeken ziyaretin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken hediye! İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan silahlı poz

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İzzet Gören'in X hesabından paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamında çekilen fotoğrafta MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Bahçeli'ye silah ettiği an yer aldı.

İzzet Gören, paylaşımına "Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir." notunu düştü.

2

Gören aynı ziyaretten bir fotoğraf daha paylaştı. O fotoğrafla birlikte yazdığı mesaj da yine dikkat çekti: “Önemli olan koltuklardan güç ve şeref almak değildir, asıl önemli olan koltuklara güç ve şeref katabilmektir!”

3

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özel'in "Ulvi İzzet Yönter ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de, kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz" açıklamalarına cevap veren Yönter, şu ifadeleri kullandı:

“…İki isim MHP’de bu normalleşmeyi baltalamak için elinden geleni yapıyor, çünkü rahatsız oluyor. Çünkü Türkiye normalleşsin istemiyorlar…” Özgür gene böyle konuşmuş, zırvaladığımızı açıklamış, yani ve yeniden çuvallamış! Bak Özgür, çok acemisin, fikri müktesebatın evlere şenlik, nitekim kafada yok, kalpte yok…Tamtakırsın, ısrarlı normalleşme iddiasıyla yalan ve iftiralarını maskeliyorsun! İhanet ve melaneti meşrulaştırma arayışındasın…Terörist Demirtaş’la çalışma toplantısı yapacakmışsın! Ah Özgür ah, senin gibilerinin siyasette yer alıyor olması bile başlı başına garabet ve rezalet…Tuttuğun dümen seni felakete sürüklüyor, haberin olsun!"

Yönter, bugün de X hesabından "Özgür, sen de CHP’nin Genel Başkanı oldun ya, ne diyeyim, söz hükmünü, siyaset de itibarını kaybetti" mesajını paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, yaptığı açıklamada, “Ulvi İzzet Yönter ile Semih Yalçın (MHP genel başkan yardımcıları) arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de, kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz” dedi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eylem Tok ve oğlunu Türk kurye mi yakalattı? Kritik davaya saatler kala yeni gelişmeEylem Tok ve oğlunu Türk kurye mi yakalattı? Kritik davaya saatler kala yeni gelişme
Kapkara dumanlar İstanbul semalarında yükseldi! Kapkara dumanlar İstanbul semalarında yükseldi!
Burası İstanbul'un göbeği! Gece gece ansızın kurşun yağdırdılarBurası İstanbul'un göbeği! Gece gece ansızın kurşun yağdırdılar
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli İzzet Ulvi Yönter Özgür Özel MHP silah semih yalçın silahlı
En Çok Okunan Haberler
IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

IBAN ve KDV için uyarı üstüne uyarı yapılmıştı: Binlercesi var, SGK'ya bildirildi

Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"

Burası İstanbul'un göbeği! Gece gece ansızın kurşun yağdırdılar

Burası İstanbul'un göbeği! Gece gece ansızın kurşun yağdırdılar

Eylem Tok ve oğlunu Türk kurye mi yakalattı? Kritik davaya saatler kala yeni gelişme

Eylem Tok ve oğlunu Türk kurye mi yakalattı? Kritik davaya saatler kala yeni gelişme

Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken hediye! 'Silahlı' pozları olay oldu

Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken hediye! 'Silahlı' pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.