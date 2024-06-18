Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken hediye! İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan silahlı poz

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İzzet Gören'in X hesabından paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamında çekilen fotoğrafta MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Bahçeli'ye silah ettiği an yer aldı.

İzzet Gören, paylaşımına "Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir." notunu düştü.

Gören aynı ziyaretten bir fotoğraf daha paylaştı. O fotoğrafla birlikte yazdığı mesaj da yine dikkat çekti: “Önemli olan koltuklardan güç ve şeref almak değildir, asıl önemli olan koltuklara güç ve şeref katabilmektir!”

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Özel'in "Ulvi İzzet Yönter ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de, kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz" açıklamalarına cevap veren Yönter, şu ifadeleri kullandı:

“…İki isim MHP’de bu normalleşmeyi baltalamak için elinden geleni yapıyor, çünkü rahatsız oluyor. Çünkü Türkiye normalleşsin istemiyorlar…” Özgür gene böyle konuşmuş, zırvaladığımızı açıklamış, yani ve yeniden çuvallamış! Bak Özgür, çok acemisin, fikri müktesebatın evlere şenlik, nitekim kafada yok, kalpte yok…Tamtakırsın, ısrarlı normalleşme iddiasıyla yalan ve iftiralarını maskeliyorsun! İhanet ve melaneti meşrulaştırma arayışındasın…Terörist Demirtaş’la çalışma toplantısı yapacakmışsın! Ah Özgür ah, senin gibilerinin siyasette yer alıyor olması bile başlı başına garabet ve rezalet…Tuttuğun dümen seni felakete sürüklüyor, haberin olsun!"

Yönter, bugün de X hesabından "Özgür, sen de CHP’nin Genel Başkanı oldun ya, ne diyeyim, söz hükmünü, siyaset de itibarını kaybetti" mesajını paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, yaptığı açıklamada, “Ulvi İzzet Yönter ile Semih Yalçın (MHP genel başkan yardımcıları) arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de, kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz” dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





